В Бердянске за сутки прогремело более 10 взрывов

В Бердянске, который находится под российской оккупацией, за сутки прогремело более 10 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил Бердянский городской совет.

"В городе за сутки прозвучало более 10 взрывов, которые были слышны в разных микрорайонах города. Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги – быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в Бердянске до сих пор нет связи: "Оккупационные власти, взявшие за практику глушения сигнала украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедших через Бердянск, пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. На сегодняшний день и далее используется практика глушения мобильной связи во время массового переброса вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта".

Украинские мобильные операторы официально заявляют о том, что причиной отсутствия связи является физическое повреждение оборудования и параллельная блокировка сигнала средствами РЭБ.

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