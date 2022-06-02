В Бердянске за сутки прогремело более 10 взрывов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил Бердянский городской совет.
"В городе за сутки прозвучало более 10 взрывов, которые были слышны в разных микрорайонах города. Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги – быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в Бердянске до сих пор нет связи: "Оккупационные власти, взявшие за практику глушения сигнала украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедших через Бердянск, пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. На сегодняшний день и далее используется практика глушения мобильной связи во время массового переброса вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта".
Украинские мобильные операторы официально заявляют о том, что причиной отсутствия связи является физическое повреждение оборудования и параллельная блокировка сигнала средствами РЭБ.