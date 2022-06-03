Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли

Венгрия может быть лишена права голоса в Европарламенте. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж по отношению к другим государствам. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.