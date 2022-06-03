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Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли

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Венгрию нужно лишить права голоса в ЕС, – вице-президент Европарламента Барли
Венгрия может быть лишена права голоса в Европарламенте. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж по отношению к другим государствам. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR Aktuell.

Она также отметила, что причиной лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права.

По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял страну под полный контроль и позволяет злоупотреблять принципом единодушия в ЕС ради шантажа других стран.

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Топ комментарии

  • Юля Пасічна
    Аплодую стоячи, якщо це зроблять!
  • Andy S 89bd7d80
    Допрыгаются мадьярские ****** со своим Орбаном. Будут первой страной, которую единогласно исключат из ЕС.
  • Олександр Карін
    Викиньте тих сраних мадярів *****!
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