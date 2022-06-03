США в ОБСЕ: Россия воюет, как во времена Средневековья

Россия воюет в Украине, как в эпоху Средневековья, совершая масштабные убийства гражданского населения и разрушение жилья, а также грабеж ресурсов на захваченных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета этой организации в Вене.

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую творит российская федерация. И после 15 долгих недель до их пор нет края тем ужасам, которые Россия намеренно чинит против гражданского населения Украины", - заявил Карпентер.

Американский посол указал на то, что россия ведет войну, как во времена Средневековья: "Она имеет много современного оружия войны: крылатые ракеты, пролетающие сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха , с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских испытывают ужасы войны?".

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По словам Карпентера, это варварство можно объяснить только тем, что россия имела целью заставить гражданских людей убегать из собственных домов, и таким образом избавиться от местного населения в оккупированных районах. Он добавил, что грабеж ресурсов на захваченных территориях и принуждение населения к бегству – это еще одна средневековая тактика.

"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно если эта цель - отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые рф сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины", - заявил Карпентер.