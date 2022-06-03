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Это превратилось в войну на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но Россия несет еще большие потери, - Столтенберг

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Это превратилось в войну на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но Россия несет еще большие потери, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "окончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

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"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.

Топ комментарии

  • Viktor Voronenko
    @К.Пелагин

    Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.

    Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
  • Olena Lynch
    Америка будет воевать вместе с Украиной до последнего россиянина. Вот так будет правильно.
  • Urs
    Якщо дійсно, Гонтареву зроблять куратором "плану Маршала" для України, то особисто я буду більш ніж задоволений.

    Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.

    Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
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