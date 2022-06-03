Кремль проявляет нерешительность в интеграции оккупированных территорий на юге Украины, - ISW
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы отчета пишут, что Россия 2 июня продолжила захватывать Северодонецк и Лисичанск. Вероятно, россияне используют их захват, чтобы заявить об "освобождении" всей Луганщины, а затем вернутся к боям в Донецкой области.
По мнению американских аналитиков, захватчики после предварительных потерь вряд ли обладают силами, необходимыми для захвата значительной территории в Донецкой области.
"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить оцепление Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - рассказывают в отчете.
При этом военное руководство РФ продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава. Принудительная же мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух.
Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет других направлений продвижения.
- Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанская, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
- Русские постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
- Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.
- Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".