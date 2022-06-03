Кремль проявляет нерешительность в интеграции оккупированных территорий на юге Украины, - ISW

Власти России не знают, как интегрировать территорию, оккупированную на юге Украины. Россияне пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы отчитаться об "освобождении" Луганщины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы отчета пишут, что Россия 2 июня продолжила захватывать Северодонецк и Лисичанск. Вероятно, россияне используют их захват, чтобы заявить об "освобождении" всей Луганщины, а затем вернутся к боям в Донецкой области.

По мнению американских аналитиков, захватчики после предварительных потерь вряд ли обладают силами, необходимыми для захвата значительной территории в Донецкой области.

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"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить оцепление Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - рассказывают в отчете.

При этом военное руководство РФ продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава. Принудительная же мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух.

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Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.

Ключевые выводы экспертов ISW: