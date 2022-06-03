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Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS

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Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ответом на использование Украиной американских РСЗО HIMARS против России.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, – в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений. Всем понятно, что это за центры – и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно", – сказал Медведев.

Он добавил, что конечные центры принятия решений находятся "даже не на территории Киева".

По его словам, Москва обратила внимание на изменение позиции Вашингтона по поставкам вооружения в Украину.

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"Сначала президент США Байден сказал, что они не будут снабжать ракетные системы залпового огня, РСЗО, особенно продвинутой дальности. А затем эта позиция была скорректирована, и было объявлено, что, по крайней мере, отдельные виды типа HIMARS будут поставлены", - говорит Медведев.

Он признал, что у этих РСЗО "не такая дальность, как у некоторых других систем". Однако поставки HIMARS Украине он назвал "очевидной угрозой" для РФ, на которую Кремль "должен реагировать".

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  • Colt
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    Чем то завоняло,фу
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