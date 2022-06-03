Россия вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна
Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По данным посольства, один груз был на судне "Матрос Позинич", которое ходит под флагом РФ.
По данным финансовой фирмы Refinitiv, судно загружалось зерном в оккупированном Севастополе. "Матрос Позинич" имел указанную дату отправления 19 мая, а место разгрузки – Сирия. Спутниковые снимки от 29 мая показали, что это судно пришвартовалось в Латакии – главном порту Сирии.
По данным посольства, зерно с борта "Матрос Позинич" украли из украинских хранилищ в оккупированных районах. Всего за последние три месяца в Сирию прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоит более 40 миллионов долларов.