Китай под давлением Москвы хочет помочь РФ обойти санкции. Но боится, что его накажет мир, - The Washington Post

Официальный Пекин называет санкции против РФ "незаконными" и предпочел бы предложить России новые формы экономической поддержки. Но опасается стать изгнанником вслед за Москвой.

Об этом пишет со ссылкой на информированные источники The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українську правду".

Издание отмечает, что Москва в последнее время, по крайней мере, дважды давила на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.

Источники не указали особенностей запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.

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"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России, – сказал источник. – Мы понимаем затруднительное положение (Москвы – ред.), но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа".

По словам источников, президент Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.

"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане, – сказал американский чиновник. – Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно".