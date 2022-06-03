Китай под давлением Москвы хочет помочь РФ обойти санкции. Но боится, что его накажет мир, - The Washington Post
Об этом пишет со ссылкой на информированные источники The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українську правду".
Издание отмечает, что Москва в последнее время, по крайней мере, дважды давила на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.
Источники не указали особенностей запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.
"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России, – сказал источник. – Мы понимаем затруднительное положение (Москвы – ред.), но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа".
По словам источников, президент Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.
"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане, – сказал американский чиновник. – Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно".