Зеленодольская громада снова попала во вражеский обстрел, - Днепропетровская ОВА
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3 июня россияне снова нанесли артиллерийский удар по Зеленодольской громаде.
Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь и утро гораздо спокойнее, чем вечер накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелов. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская громада. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты - восстанавливают газ и свет.