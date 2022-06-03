Россия развернула в Тихом океане более 40 боевых кораблей - проводит учения

Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов РФ развернули в Тихом океане в рамках проведения учений.

Об этом сообщило Министерство обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда обеспечения.

Отмечается, что корабельные группы совместно с морской авиацией проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины учатся владеть иностранным оружием до его поступления в Украину. Сейчас ведем переговоры об обучении наших пилотов, - Резников

Кроме того, в ходе практических действий будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.