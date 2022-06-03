Болгария больше никогда не будет вести переговоры с российским "Газпромом", – вице-премьер Васильев

Об этом заявил в четверг в парламенте вице-премьер Асен Васильев, добавив, что контракт с компанией истекает в конце года и что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Отвечая на вопрос члена пророссийской националистической партии "Възраждане" о том, когда правительство возобновит переговоры с "Газпромом", Васильев сказал парламенту, что истекающий в конце года контракт Болгарии не был расторгнут Болгарией, и что поставки газа были приостановлены Россией в одностороннем порядка.

"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом" по поставкам", – сказал Василев в парламенте.

Государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает "Газпрому", что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией, срок действия которых истекает в конце этого года.

"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом", и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – сказал вице-премьер.

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Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.