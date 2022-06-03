Канада запустила новую программу поддержки беженцев из Украины
Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде", - сказал Фрейзер.
В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний – 1500 дол.
Отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.