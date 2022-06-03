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Война закончится за столом переговоров, – Столтенберг после разговора с Байденом

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Война закончится за столом переговоров, – Столтенберг после разговора с Байденом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "окончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это превратилось в войну на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но Россия несет еще большие потери, - Столтенберг

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Точно? Если бы не минские протоколы у нас бы не было армии образца 2019, которую Зе так и не смог развалить за 3 года своего воровства и благодаря которой Украина до сих пор существует. А что сделал Боневтик за свои 3 года власти для укрепления обороны страны?
  • Stanislav Voronenko
    Спочатку кацапи виводять років на кордони 2013 року, повертають вкрадених дітей. А вже потім, буде обговорення репарацій та демілітаризації московії
  • Trick
    Обычно за столом переговоров подписывают договор.А любой договор с Россией не имеет смысла в принципе-она его нарушит в любой момент.Это бред Столтенберга.Только полный разгром России,только лишение ее ЯО в обмен на снятие санкций- и никаких бумажек!
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