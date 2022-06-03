Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 950 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1367 танков и 3366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июня потери личного состава противника составляют около 30 950 человек.