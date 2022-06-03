Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 950 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1367 танков и 3366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июня потери личного состава противника составляют около 30 950 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 30950 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1367 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3366 (+12) ед,
артиллерийских систем - 661 (+14) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средств ПВО - 95 (+0) ед,
самолетов - 210 (+0) ед,
вертолетов - 175 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14),
крылатых ракет - 121 (+1),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,
специальной техники - 51 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.