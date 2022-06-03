Отказ договариваться грозит Украине потерей национального суверенитета, - Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины договариваться с Россией ведет к уменьшению шансов на дипломатическое урегулирование конфликта и грозит Украине потерей суверенитета.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Чем это грозит? Понятно, чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и, наконец, Украина может потерять и дополнительные территории в результате происходящего. В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться , - на самом деле одним - утратой национального суверенитета", - отметил он.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ, некоторое время назад Украина изъявила желание "договариваться по ключевым моментам, причем на относительно, на наш взгляд, реалистичную позицию".

Медведев объяснил, эта позиция заключалась в том, "чтобы признать реалии: и территориальные реалии (аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. – Ред.), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки (отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении. – Ред.)".

Также, по словам Медведева, Украина во время встреч двух делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме вроде бы сначала соглашалась "провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных вещей".

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Но позже, по словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, якобы "под влиянием призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя", Украина переговоры приостановила.

И сейчас Медведев считает, что "шансы на политическое урегулирование ситуации ухудшаются".