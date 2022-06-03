Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, под вражескими атаками находились областной центр и Очаков, Березнеговатое, Мешково-Погорелово, Гурьевка, Гороховка, Полигон, Степное и Лиманы. Есть погибшие и пострадавшие.
"Повреждены пять частных жилых домов, автомобили, гаражное помещение, складские помещения и другие хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. В результате вражеских обстрелов произошел пожар леса на территории Балабановского лесного урочища. Спасатели его ликвидировали", - говорится в сообщении.
Полицейские фиксируют последствия российской агрессии и помогают потерпевшим. По всем фактам нарушения законов и обычаев войны начаты уголовные производства, расследование которых продолжается.