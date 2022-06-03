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За 100 дней войны армия РФ не достигла ни одной из стратегических целей, - британская разведка

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За 100 дней войны армия РФ не достигла ни одной из стратегических целей, - британская разведка
Россияне вынуждены сконцентрироваться на захвате Донбасса, потому что на 100 дней с начала полномасштабного вторжения не достигли ни одной из своих стратегических целей.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска не смогли достичь своих первоначальных целей – захватить Киев и центры правительства. Постоянное сопротивление украинцев и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций. После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений о планировании и плохом тактическом выполнении Россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Сейчас Россия добивается тактического успеха на Донбассе. Российские вооруженные силы создали и сохранили динамику и сейчас, похоже, удерживают инициативу над украинским сопротивлением", – говорится в сводке.

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В разведке Соединенного Королевства считают, что Россия, по всей вероятности, полностью захватит Луганщину в течение 2 недель.

"Россия достигла этих последних тактических успехов со значительными затратами ресурсов, а также сосредоточением силы и огня на одной части общей кампании. Россия не смогла создать маневр или движение по другим фронтам или направлениям, все они перешли к обороне. По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще много времени", – констатирует Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

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Топ комментарии

  • Лев Шумейко
    А захват Северо-Крымского канала, всего берега Азовского моря, Запорожской АЭС, это так, ерунда.
  • частный сектор
  • Solsky Wasyl
    на привеликий жаль дещо таки досягли. Зробили нам неймовірно боляче, зруйнували економіку, тимчасово окуповані території відкинули у розвидку на 100 років і як шибко, колхози, безправ"я, довбане середньовіччя.
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