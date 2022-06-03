Около половины венгров, болгар и словаков не считают РФ главным виновником войны против Украины, - опрос GLOBSEC
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Социологи регулярно проводят опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.
В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов вопроса было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?".
51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.
Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.
Многие из опрошенных в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию": в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.
Больше всего респондентов, избравших виновницей "Украину, подавляющую русскоязычную часть населения", в Венгрии - 18%.
"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", - подытожили в GLOBSEC.