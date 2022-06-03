Около половины венгров, болгар и словаков не считают РФ главным виновником войны против Украины, - опрос GLOBSEC

Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Социологи регулярно проводят опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.

В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов вопроса было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?".

51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.

Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.

Многие из опрошенных в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию": в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.

Больше всего респондентов, избравших виновницей "Украину, подавляющую русскоязычную часть населения", в Венгрии - 18%.

"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", - подытожили в GLOBSEC.

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