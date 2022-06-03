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Украинские военные овладевают HIMARS, - ABC

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Украинские военные овладевают HIMARS, - ABC
Первая группа украинских военнослужащих приступила к обучению управлению и применению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые Вооруженные Силы Украины получат от США.

Об этом сообщил в твиттере репортер канала АВС при Пентагоне Мэтт Сейлер, передает Цензор.НЕТ.

"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы приступили к тренировкам на HIMARS, отправленных из США", – написал он.

По информации журналиста, американские армейские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте вне США".

Сейлер добавил, что, как ожидается, первый этап обучения займет около трех недель.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Процес пішов. Лапатнікі, готуйтеся... - хоча це вам не допоможе
  • Paul Foxen
    тим часом апокаліпсис на рабсії, як же вони будуть жити, рузкоє хрючєво бєз мазіка... це ж риготня
  • Player New
    3 тижні це якщо з нуля, ті хто вже працював з реактивною артилерією за цей час зможуть навчитися розбирати й збирати машину на гвинтики, три тижні швидше за все потрібно щоб все доставити, можливо для наведення потрібні американські дрони з якими артилерія вже інтегрована.
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