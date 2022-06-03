Украинские военные овладевают HIMARS, - ABC

Первая группа украинских военнослужащих приступила к обучению управлению и применению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые Вооруженные Силы Украины получат от США.

Об этом сообщил в твиттере репортер канала АВС при Пентагоне Мэтт Сейлер, передает Цензор.НЕТ.

"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы приступили к тренировкам на HIMARS, отправленных из США", – написал он.

По информации журналиста, американские армейские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте вне США".

Сейлер добавил, что, как ожидается, первый этап обучения займет около трех недель.

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