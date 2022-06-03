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Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.

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Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.
В рамках шестого пакета санкций ЕС от SWIFT будут отключены Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского совета.

"ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк – и Белорусский банк развития и реконструкции", - говорится в пресс-релизе.

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  • Старый зольдат
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