Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.
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В рамках шестого пакета санкций ЕС от SWIFT будут отключены Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского совета.
"ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк – и Белорусский банк развития и реконструкции", - говорится в пресс-релизе.