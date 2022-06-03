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Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко

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Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко
Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал он.

Телеграм-канал Mash опубликовал документ МИД Украины с запросом на проверки Невзорова и его супруги, в том числе через Интерпол.

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Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко 01

Редакция телеграм-канала "Украина Сейчас" утверждает, что пообщалась с сотрудником МИД Анатолием Ковалем, номер телефона которого указан в документе. Тот отказался комментировать предоставление Невзорову и его супруге гражданства.

"Я не знаю, как этот документ мог попасть в открытый доступ. Я ничего сейчас не буду комментировать", - сказал Коваль.

На официальном сайте главы государства указ о предоставлении гражданства отсутствует.

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Наші дебіли будують хорошу рабсію, а не Україну... вперед Овсянніковой давайте громадянство і на телемарафон вчити малоросів як треба... це сюр
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова дурна помилка...
  • F0G
    Він вже з 2014 року вітається не інакше як "Слава Україні", думашь не зможе заспівати?
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