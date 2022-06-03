Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал он.

Телеграм-канал Mash опубликовал документ МИД Украины с запросом на проверки Невзорова и его супруги, в том числе через Интерпол.

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Редакция телеграм-канала "Украина Сейчас" утверждает, что пообщалась с сотрудником МИД Анатолием Ковалем, номер телефона которого указан в документе. Тот отказался комментировать предоставление Невзорову и его супруге гражданства.

"Я не знаю, как этот документ мог попасть в открытый доступ. Я ничего сейчас не буду комментировать", - сказал Коваль.

На официальном сайте главы государства указ о предоставлении гражданства отсутствует.