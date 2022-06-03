Украина договорилась с Westinghouse о строительстве не 5, а 9 атомных энергоблоков и о поставках топлива
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали три соглашения об усилении сотрудничества.
"Будет увеличено количество энергоблоков АЭС, которые будут строиться по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования", - говорится в сообщении Минэнерго.
Также стороны договорились об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для всех украинских АЭС.
"Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества. Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции", - рассказали в министерстве.
Кроме того, компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине. Он будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине и будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.
Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на 4 АЭС.
С началом войны в феврале 2022 Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.