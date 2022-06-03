100 дней полномасштабного вторжения: Кадыров из Шойгу решили проводить "спецоперацию" "в более ускоренном темпе"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу решили "ускорить" темпы войны в Украине.

Об этом Кадыров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, предполагающие улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – уверяет Кадыров.

По словам Кадырова, Шойгу поблагодарил кадыровцев за "весомый вклад" в войне.

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