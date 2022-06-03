Россия хочет создать свой аналог ЕСПЧ

РФ намерена разработать национальный аналог Европейского суда по правам человека.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.

Идею уже одобрили в администрации президента РФ, Минюсте, Следственном комитете, Генпрокуратуре и аппарате омбудсмена.

Российский "ЕСПЛ" якобы должен стать прототипом суда СНГ по правам человека. Ассоциация юристов России до конца июня создаст рабочую группу по разработке института.

Россияне хотят, чтобы этот "суд" работал на территории СНГ, однако отмечают, что здесь "многое будет зависеть от заинтересованности других стран".

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Напомним, 16 марта Россию выгнали из Совета Европы, что означает также прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека.