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Стефанчук призвал Шольца дать Украине БТР Marder и танки Leopard: "Нам нужно современное оружие"

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Стефанчук призвал Шольца дать Украине БТР Marder и танки Leopard: "Нам нужно современное оружие"
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В ходе встречи Стефанчук призвал Шольца предоставить Украине современное немецкое оружие для сдерживания российской агрессии.

"Конечно, нам прежде нужно современное оружие. Мы также можем биться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и (бронетранспортеры) Marder, и (танки) Leopard", - сказал Стефанчук.

Он также приветствовал заявления немецкого канцлера о поставках Украине тяжелого вооружения, но подчеркнул, что они должны быть ускорены.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул спикер ВР.

В рамках визита в Берлин глава Верховной рады также должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Топ комментарии

  • Alfalcon 30b8e09d
    Тю, а хіба не заради цирку у 2019 році обрали клоунів

    А ми - попереджали.

    ДумайТЕ!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шольц у відповідь збільшить обіцянки...
  • krot_lub
    Мудрий нарід вибрав гавнокомандувача великого Зе і бабу Беню в подарунок. Будемо воювати асфальтом.
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