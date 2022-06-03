Невзоров поблагодарил за возможность "занять место среди людей Украины"
Ответный текст он опубликовал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть преступник и жертва преступления. Есть убийца и тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно отрицать или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", - написал Невзоров.
Журналист считает, что если бы каждый россиянин "прикрыл бы собой поставленную к стенке Украину", не было бы ни трагедий в Буче и Мариуполе, ни сотен тысяч трупов.
"Я встаю на сторону жертвы. И я очень благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место", - подытожил Невзоров.
Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины.