Это Россия развязала войну, не стоит фокусироваться на ответе Украины, – посол США Бринк

Россия насильственно изменила границы Украины, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на этом, а не на ответе Украины на действия захватчиков.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я каждый раз возвращаюсь к тому, что Россия атаковала Украину, поэтому вопрос не в том, что Украина делает в ответ на эту атаку. Мы должны сфокусироваться на том, что это атака России против суверенного государства, а проблема, с которой мы имеем дело сейчас, - это насильственное изменение границ. Поэтому основной вопрос для меня не в том, что делает Украина, а в том, что делает Россия, и за этим следит весь мир", - отметила дипломат.

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