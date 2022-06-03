На Шри-Ланке арестовали самолет "Аэрофлота", - СМИ

Высокий коммерческий суд Коломбо издал постановление, запрещающее самолету российского "Аэрофлота" вылетать из Шри-Ланки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание newsfirst.lk.

Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга издал приказ в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited.

Отмечается, что запрет будет действовать до 16 июня. Истец утверждает, что у него есть дело с ответчиком "Российские авиалинии", поэтому заявитель подал жалобу, требуя запретить самолету, принадлежащему авиакомпании-ответчику, покидать Шри-Ланку.

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Распоряжение было выдано судьей Высокого коммерческого суда Коломбо после рассмотрения жалобы. Задержание самолета на Шри-Ланке подтвердили и в РФ.