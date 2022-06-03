Продолжаются обстрелы Сумщины с территории РФ, - ОК "Північ"

Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Так, в 09:15 наблюдатели зафиксировали 8 взрывов (приходов), предварительно из миномета по направлению н.п. Стариковое.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры не поступало", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 10:05 зафиксировано 5 взрывов (приходов) по территории Украины в направлении Шалыгино.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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