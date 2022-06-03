Лукашенко хочет иметь при каждом сельсовете "народное ополчение": Их будет немного. Может, 50 человек

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, предлагает, чтобы создаваемое им "народное ополчение" состояло из групп примерно из 50 человек при каждом сельсовете.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко считает, что лица, которые будут входить в "народное ополчение", должны владеть основным оружием. Он подчеркнул, что "настоящий мужчина должен уметь при необходимости защитить свою семью".

"И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-нибудь на складе. Мы их зовем на учения – они возьмут свои автоматы (преимущественно автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - отметил белорусский диктатор.

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