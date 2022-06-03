Путин не хочет захватить Украину. Россия хочет, чтобы с ней считались, - Лукашенко
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У российских властей нет желания захватить и поработить Украину.
Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремление Украину захватить, еще что-то нет... Нет желания поработить, захватить и другое", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами.
По словам самопровозглашенного "президента" Беларуси, Россия просто показала, что с ней необходимо считаться.
Также диктатор отметил, что "не надо оскорблять Путина, душить русский язык, на котором говорят все украинцы".