Путин не хочет захватить Украину. Россия хочет, чтобы с ней считались, - Лукашенко

У российских властей нет желания захватить и поработить Украину.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремление Украину захватить, еще что-то нет... Нет желания поработить, захватить и другое", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами.

По словам самопровозглашенного "президента" Беларуси, Россия просто показала, что с ней необходимо считаться.

Также диктатор отметил, что "не надо оскорблять Путина, душить русский язык, на котором говорят все украинцы".

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