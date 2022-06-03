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Здание Харьковской ОГА восстановлению не подлежит, - Синегубов

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Здание Харьковской ОГА восстановлению не подлежит, - Синегубов
Здание Харьковской областной государственной администрации, в которое российские оккупанты запустили ракету 1 марта восстановлению не подлежит. В момент взрыва там должно было происходить совещание силовиков, руководства и волонтеров.

Об этом заявил в интервью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы просто личным составом опоздали на то совещание, которое мы должны были проводить здесь. Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит", - рассказал Синєгубов

На сегодня временно оккупирована треть территории Харьковской области. Украинская армия освободила 23 населенных пункта. При восстановлении региона после войны особое внимание будут уделять безопасности.

"Мы должны научиться в новых условиях жить, и, конечно, строить новые фортификационные сооружения на границе, новые системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Олег Синєгубов.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    В цій будівлі засідала Харківська облрада - яка була довги роки на 2/3 з путінських холуїв - ригі, ОПЗЖ, Відродження. Довгий час там лунали лозунги: "Росія - наш друг, треба дружити з сусідами" тощо.

    А ось зараз стоїть на площі ця руїна, як подяка від пуйла своїм холуям.
  • Койот Восточноукраинский
    А что там корректировать? КВО калибра -10 м, с коэффициентом пистеша кацапов - 50. Длина здания больше 100 м. Его координаты не менялись с 70-х годов.
  • Hanka Panyanka
    очень жаль, оно было красивое, в стиле чего-то там, какого-то нео- совко- классицизма..., надеюсь не построят какой-нить пластмассовый тц, а-ля маф, только большой...
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