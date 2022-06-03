Если Украина перестанет воевать – не будет Украины. Если Россия прекратит – не будет войны, - Госдеп США

Украина не может перестать воевать, ведь это привело бы к концу ее существования как суверенной страны. Но если бы Россия прекратила боевые действия, то война закончилась бы.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, США пытаются делать все, чтобы покончить с войной, уменьшить насилие и "завершить конфликт, в котором изначально не было нужды".

Поэтому, продолжил Прайс, Вашингтон хочет сделать все возможное, чтобы усилить позицию Украины на поле боя и за столом переговоров.

В то же время, сказал спикер Госдепа, США также хотят быть осторожными, чтобы ни Вашингтон, ни международное сообщество не сделали ничего, что "могло бы напрасно продолжить конфликт".

"Сейчас есть только одна страна, которая затягивает этот конфликт, и это, конечно, Россия. Если бы сегодня Украина перестала воевать, завтра бы не было суверенной, независимой Украины. Если бы Россия сегодня перестала воевать, сегодня не было бы войны. Вот к чему это сводится", - объяснил он.

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