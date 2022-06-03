Россия ворует украинскую продукцию и заявляет об этом на федеральных телеканалах

Россия на Первом канале подтвердила, что крадет украинский металл и зерно

Как передает Цензор.НЕТ, на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл. А потом придет очередь зерна нового урожая, выращенного украинскими фермерами.

"В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовы тонны металла, который предназначен предприятиям Ростова-на-дону. Сухогруз RM-3 заберет из порта 3000 тонн металлопродукции. В планах — восстановление терминала по погрузке зерна, его еще называют "хлебным". Работы должны закончиться в июле, когда на полях созреет урожай пшеницы", - цинично рассказывают журналисты России в эфире новостей.

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Как известно, ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича — всего около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн. "По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями", — сообщили в пресс-службе Группы Метинвест.

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