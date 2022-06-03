Белорусский и российский рынок приносят Parimatch наибольшую прибыль

Украинский букмекер Parimatch не намерен уходить с рынков РФ и Беларуси, приносящих миллионные доходы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье РБК-Украина "Законы военного времени. Что будет с компаниями, которые продолжают работать в России".

"Проблема Parimatch, получившей первую лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине в том, что эти два рынка являются для ее бизнеса системообразующими. По словам управляющего компанией Сергея Портнова, средняя ставка игроков по всем регионам, где работает Parimatch, – $6,5. "Номер один по чеку – Россия, там ставят в среднем $8-9. В Украине – $5-6. В Беларуси – $7-8", – говорится в статье.

Собственно, это и объясняет, почему Parimatch продолжает работать в Белоруси, с территории которой летят российские ракеты и шли российские войска – "брать Киев за три дня".

По информации издания, в Беларуси компания до последнего время компания сохраняла свой бренд и логотип "Parimatch-Кубка Беларуси" и лишь сейчас запустила схему ребрендинга с "передачей бизнеса локальной команде", ранее обкатанную в России, с целью успокоить игроков и общественность.

Что касается работы Parimatch в РФ, то после маскировки под новым брендом Paribet компания сохранила на новой платформе все прежние сервисы заключения пари и сумм на счетах игроков. При этом с апреля Paribet начал получать программное от другого российского букмекера "Фонбет", который тогда сменил адрес своего сайта с fonbet.ru на fon.bet и стал работать по лицензии ООО "Пин-Ап.Ру" вместо ООО "Ф.О.Н.".

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Новым учредителем "Пин-Ап.Ру" стал Александр Удодов – бывший зять (муж сестры) премьера России Михаила Мишустина. А неделю назад ООО "Пин-Ап.Ру" снова сменили учредителей: Удодов передал контрольный пакет акций компаниям "Клир Центр" и "Трипл Ви". Генеральным директором и конечным бенефициарным "Трипл Ви" указана гражданка РФ Вероника Далецкая. Но в букмекерских кругах уверены, что Удодов передал бизнес Александру Карманову – многолетнему партнеру по совместному бизнесу с сестрой Мишустина.

Собеседники в силовых структурах говорят, что украинские стражи порядка глубоко изучают российский вектор деятельности Parimatch, в том числе и на предмет причастности букмекерской конторы к масштабной схеме вывода из Украины миллионов долларов российского и белорусского бизнеса.