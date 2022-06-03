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Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишит его прибыли от продажи нефти

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Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишит его прибыли от продажи нефти
Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишив его прибыли от продажи нефти

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю за решение для поддержки Украины. 6-й пакет санкций усилит давление на агрессора, лишив прибыли от продажи нефти. Отмена на год тарифов и квот на импорт из Украины поддержит производителей, в частности аграриев, поможет восстановлению экономики", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии

  • Віктор Степаненко
    Зеленський - співучасник всіх злочинів рашки в Україні . Саме завдяки йому Україна була поставлена в роль мішені в тирі .
  • Alex Sav 8157c114
    ще додай-в печерскому суді після війни
  • Alex Sav 8157c114
    тепер посадит 2 млрд дерев.. березок..
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