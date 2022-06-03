ВСУ вынудили оккупантов отойти от двух населенных пунктов на Северодонецком направлении, - Мотузяник

Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинские защитники пресекли попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.

Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.

На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.

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