Новости • Война

ВСУ вынудили оккупантов отойти от двух населенных пунктов на Северодонецком направлении, - Мотузяник

13 49812
ВСУ вынудили оккупантов отойти от двух населенных пунктов на Северодонецком направлении, - Мотузяник
Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинские защитники пресекли попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.

Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.

На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Віримо в ЗСУ та незламний дух Українського Народу ! Перемога буде за нами !!!
  • Перехватчик
  • Койот Восточноукраинский
    Это другая Белогоровка. Со стороны Попасной.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости