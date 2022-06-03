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Россия набирает наемников для формирования ДРГ, предпочтение отдают украиноязычным выходцам с Донбасса, - Минобороны

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Россия набирает наемников для формирования ДРГ, предпочтение отдают украиноязычным выходцам с Донбасса, - Минобороны
Командование Вооруженных сил России набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением в Украине, предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сообщил Мотузяник.

Спикер отметил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр", а награбленное имущество сразу вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дамбаский акцент їх видасть.
    Але ми знову вернулись до мови та її значення.
  • Кремень
    Українці,переходьте на українську мову. Це наш ідентифікатор! Ніхто в світі не розуміє,що то є за чудо -"російськомовний українець".Де небудь зустрічали "російськомовного" француза,німця,італійця поляка,чеха,іспанця,португальця,англійця...? На українця,розмовляючого українською мовою,ніхто не подумає,що він кацап. Давайте будемо гідними своєї нації і не ганьбити себе в цивілізованому світі!!! Бути українцем-це ж так приємно і круто!👍
  • Y.M. Z.
    Після війни прийде такий час, коли за слова "какаяразніца" будуть лупити по мордяці на звук. Не аналізуючи.
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