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Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине: Правительство будет максимально вам помогать

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Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине: Правительство будет максимально вам помогать
Прекращение работы международных компаний в Украине – это санкции против нашей экономики.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем международным компаниям, которые работали в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально вам помогать. Прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", - отметил премьер.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Как алкаш Гетманцев "помогает" малому бизнесу в Украине?
  • Bodalux
    Шмигаль трохи чи просто, але відверту ху*ню говорить. До війни іноземні компанії звертали роботу через зелених "інвест-нянь", а тепер тим більше. Зелені покидьки розграбовують закордонну гуманітарку, продають задешево пальне Бені, ганяють опозицію , приймають тупі рішення, вже братаються з ОПЗЖ (чи як вони тепер називаються), яка нахер може бути довіра до влади зрадників і мародерів.
  • Nov
    общипати гуся - мене вже общипали по всякому, 0 обороту, кричу кричу - не допомагає
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