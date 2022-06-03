Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине: Правительство будет максимально вам помогать

Прекращение работы международных компаний в Украине – это санкции против нашей экономики.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем международным компаниям, которые работали в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально вам помогать. Прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", - отметил премьер.

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