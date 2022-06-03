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В Германии фиксируют дефицит сигарет из-за войны в Украине

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Война в Украине коснулась курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что сигаретная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за активных боевых действий. Это вызвало дефицит, из-за чего начались проблемы с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.

Поставщики в Германии увидели, что на рынке фактически нет брендов Marlboro Red и Gold.

Philip Morris подтверждает, что из-за войны войны в Украине нарушились некоторые этапы производства сигарет, однако компания постоянно корректирует цепочки поставок.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Це вже можна як анекдот розповідати
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Лавров все скурил от нервов. Причем уникальный факт - капля никотина его почему-то не убивает.
  • sasha lendel
    Закарпатських депутатів хай попросять. Вони їм сигарети фурами завезуть.
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