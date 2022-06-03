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Русскоязычную музыку запретили включать в публичных местах в Конотопе, - мэр Семенихин

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Русскоязычную музыку запретили включать в публичных местах в Конотопе, - мэр Семенихин
Городской совет Конотопа принял решение о запрете российской музыки в публичных местах.

Об этом сообщил мэр Артем Семенихин, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей громады", - говорится в сообщении.

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