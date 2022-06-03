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РФ в ответ на санкции запретила въезд 41 канадцу, среди которых – члены Конгресса украинцев Канады

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РФ в ответ на санкции запретила въезд 41 канадцу, среди которых – члены Конгресса украинцев Канады
Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о запрете въезда на территорию страны 41 гражданину Канады "в ответ на очередные антироссийские персональные санкции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД России.

"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая против руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых руководители организаций, поддерживающих ультранационалистические силы в Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в заявлении.

22 гражданина Канады, содержащиеся в списке, являются руководителями и членами Конгресса украинцев Канады, еще четверо – Всемирного конгресса украинцев, двое – Украинского кредитного союза, по одному – Карпатского кредитного союза и Совета украинских кредитных союзов.

Также Россия запретила въезд восьми заместителям министра обороны Канады и первому заместителю начальника Штаба национальной обороны Канады.

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Тепер з кацапії знімуть всі санкції. Інакше як канадцям на конкурс "пітухов з гавна" попасти?😁😁😁
  • Ustym Karmaliuk
    настільки убого, що не варто навіть коментаря.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ці канадійці нікада нє увідят Задріщінська Зажопінська Мухасранська...
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