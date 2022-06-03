В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине. ФОТО

В Ватикане выпустили серебряную монету, посвященную Украине, всю прибыль с продаж используют на помощь нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день российского вторжения в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр), посвященную Украине. Вся прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 € каждая) будет использована на помощь Украине", - говорится в сообщении.

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