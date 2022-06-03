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В бою с русскими оккупантами погиб доброволец из Франции

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В бою с русскими оккупантами погиб доброволец из Франции
Такую информацию об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, заявление которого приводит ряд СМИ.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования семье погибшего", - сообщило внешнедипломатическое ведомство.

На каком участке фронта он был и другие детали о личности погибшего не уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова стать посредником в открытом диалоге Украины с РФ, – глава МИД Колонна

Топ комментарии

  • Игорь Вазианский
    Загинув ВОЇН.
    Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
    R.I.P.

    Честь!
  • Jose Rodriguez Gacha
    той проклятий донбас вже 8 років язва на лиці землі,а цього року став філіалом пекла. Спи спокійно,друже.Ми всі перед тобою у боргу.
  • Serg Serg 94650416
    да макрону пох,он ***** за кусок сирии рубицца
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