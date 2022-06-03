В бою с русскими оккупантами погиб доброволец из Франции
9 29111
Такую информацию об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, заявление которого приводит ряд СМИ.
Как передает Цезор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования семье погибшего", - сообщило внешнедипломатическое ведомство.
На каком участке фронта он был и другие детали о личности погибшего не уточняются.