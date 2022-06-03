В бою с русскими оккупантами погиб доброволец из Франции

Такую информацию об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, заявление которого приводит ряд СМИ.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования семье погибшего", - сообщило внешнедипломатическое ведомство.

На каком участке фронта он был и другие детали о личности погибшего не уточняются.

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