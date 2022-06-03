"Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

"Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем", - заявили в ГМС

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