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"Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины

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"Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

"Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем", - заявили в ГМС

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Вот и чудненько. Теперь выдайте его Литве, там с ним очень хотят пообщаться по поводу соучастия в военных преступлениях.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Олег Кущ 3c573107
    Мене ніхто не спитав - чи я хочу такого співгромадянина. Але я відповім - ні, не хочу.
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