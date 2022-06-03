Правительство зафиксировало цену газа для производителей тепла

Кабинет Министров зафиксировал цену природного газа для производителей тепла на уровне 7400 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня.

"В контексте подготовки к отопительному сезону правительство приняло решение о том, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене в размере 7 400 гривен за тысячу кубов. Это дает возможность местным властям не повышать тарифы для людей", - сказал премьер .

По его словам, сейчас во всех областях каждый день работают комиссии, фиксирующие повреждения в коммунальной сфере. В четырех областях на сегодняшний день зафиксировано 35 тыс. поврежденных или разрушенных объектов. Почти 75% из этих 35 тыс. объектов находятся в Киевской области.

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Разрушены почти 200 котельных, в 37 из них уже завершаются ремонты.

"По Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Луганщине сейчас трудно оценить, ведь активные бои и постоянные обстрелы там не прекращаются", - отметил Шмыгаль.

Цена 7400 грн за 1 тыс. кубометров для производителей тепла, заключивших трехлетние контракты с "Нафтогазом", действовала в 2021 году. По условиям контракта, в этом году цена газа должна была измениться.

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