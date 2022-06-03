Под Северодонецком ранили двух международных журналистов Reuters, а их водитель с оккупированных территорий погиб
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом сообщает CNN.
"Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".
Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.
Они не предоставили дополнительные детали инцидента.
В заявлении Reuters российские боевики из непризнанных образований на Донбассе очерчены выражением "сепаратисты, поддерживаемые Россией".
Украинское правительство призвало международных журналистов не получать аккредитацию у российских оккупантов на территории Украины и не освещать ход событий, потому что захватчики могут скрывать от журналистов правду, показывая заготовленные места и людей.