Под Северодонецком ранили двух международных журналистов Reuters, а их водитель с оккупированных территорий погиб

Двое репортеров международного агентства Reuters получили ранения в результате обстрелов под Северодонецком, а их водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом сообщает CNN.

"Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".

Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.

Они не предоставили дополнительные детали инцидента.

В заявлении Reuters российские боевики из непризнанных образований на Донбассе очерчены выражением "сепаратисты, поддерживаемые Россией".

Украинское правительство призвало международных журналистов не получать аккредитацию у российских оккупантов на территории Украины и не освещать ход событий, потому что захватчики могут скрывать от журналистов правду, показывая заготовленные места и людей.