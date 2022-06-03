Украина готова возобновить экспорт при наличии гарантий, что РФ не воспользуется торговым путем для нападения на Одессу, - Кулеба

Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта при наличии гарантий от РФ, что она не воспользуется торговым путем для нападения на Одессу.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путем для нападения на Одессу. Гарантий от России пока нет. Мы ищем решения вместе с ООН и партнерами", - написал он.

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