Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном

Городской глава города Днепр Борис Филатов официально обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Александром Петровским и Эмилем Арутюняном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение он разместил в фейсбуке.

Филатов отметил: Официально. Мое открытое обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национальное антикоррупционное бюро

Это далеко не первая публичная констатация того, что в Днепре действует организованная преступная группировка, возглавляемая Александром Петровским и Эмилем Арутюняном. Годами она приобретала политическое влияние и кормилось из земельных схем и имущественных сделок, проталкивая "своих" людей везде - от государственных служб и ведомств до правоохранительных органов.

Их бизнес-интересы развернуты не только на оккупированных территориях нашего государства, но и тесно связаны со страной-агрессором РФ.

С началом полномасштабного вторжения риторика подконтрольного Петровскому-Арутюняну медийного пула стала откровенно пророссийской. Их блоггеры сомнительного толка вместе с телеканалом D1 (где, среди прочего, работает ряд экс-чиновников времен Януковича) системно тиражируют лживые обвинения в адрес не только мэрии Днепра и Офиса Президента, но и украинских военных и добровольцев.

Они снимают фальшивые фильмы (якобы по авторству зарубежных расследователей), где не просто извращают события 2014 года, но и продвигают нарративы о неизбежном захватероссией Днепра и всей Украины.

Впрочем, их команда "иностранных журналистов" — не более, чем сборище футбольных комментаторов, пророссийского хлама и просто мошенников, которые, по странному стечению обстоятельств, являются тезками реальных расследователей и писателей.

И пока "говорящие головы" рассказывают, что "Филатов оскорбляет международных политиков" или "планирует покинуть город в случае наступления россиян", бенефициары их канала скрылись как плюгивые крысы, и сейчас сидят за границей.

Не очень понятно, как люди, младше 60 лет, выехали за пределы страны уже после введения военного положения.

Так же загадкой остается то, как удалось пересечь границу членам группировки, которые охраняют их мошеннические "колл-центры" для выманивания из людей денег.

Более того, почему эти люди провоцируют международные скандалы? Позорят наш город и нашу страну, избивая до бессознательного состояния людей среди спокойных европейских городов.

Да так, что теперь австрийские политики настаивают на их депортации.

Так что, уважаемые коллеги, очень уважаемые Алексей Мячеславович, Иван Геннадиевич, Гизо Тристанович и Ольга Владимировна, я обращаюсь к вам еще раз. Публично. И прошу:

1. Проверить обстоятельства и основания выезда за границу граждан Александра Петровского и Эмиля Арутюняна во время военного положения.

2. Проверить обстоятельства и основания выезда за границу молодых людей, которые были сняты во время драки в Вене на двух внедорожниках с номерами Днепропетровской области.

3. Проверить деятельность телеканала D1 – ЧП "ТРК "РЕГИОН" – относительно распространения пророссийской и манипулятивной информации и осуществить действия по запрету пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращению предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей.

Все официальные документы с детальным приведением фактов уже отправлены в ваши ведомства.

И после того, как вы получите их, я тоже публично оставляю за собой право быть в курсе хода этого дела.

Пожалуйста, сделайте все должное. После стольких лет моих обращений следует наконец прекратить делать вид, что этих людей не существует. Сейчас самое время".