Более 6500 украинцев выехали в США по программе "Единение ради Украины"

В рамках американской программы помощи "Единение ради Украины" более 6500 украинцев прибыли в США по состоянию на 1 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на CBS News. Американский телеканал получил данные Департамента внутренней безопасности США (DHS).

Заявки на прием украинцев, перемещенных из-за войны, подали более 45 тысяч американцев, которым нужно было взять на себя финансовые обязательства за содержание приглашенных из Украины. Это - самая масштабная за последние десятилетия программа частного спонсорства США для беженцев.

Как сообщили в офисе Департамента внутренней безопасности США, представители иммиграционной службы США также разрешили прибыть в Америку еще 27 тысячам украинцев, приглашенных американскими спонсорами.

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21 апреля 2022 года Соединенные Штаты объявили программу помощи, которая является выполнением обязательства президента США Джозефа Байдена о приеме украинцев, спасающихся от российского вторжения. "Единение ради Украины" и другие программы позволяют принять до 100 тысяч граждан Украины в США и ближайших членов их семей. На момент подачи заявки они должны находиться вне Соединенных Штатов.

Согласно программе, они могут приехать в США и временно оставаться в стране в течение двух лет действия программы. Украинцы, участвующие в процессе "Единения ради Украины", должны иметь спонсора в США, который соглашается оказывать им финансовую поддержку на время пребывания в стране.

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Программа "Единение для Украины" начала действовать 25 апреля, а количество заявок и одобренных приглашений указывает на то, что программа "Единение ради Украины" может быстро стать величайшей официальной инициативой частного спонсорства беженцев в истории США, свидетельствуют данные DHS.