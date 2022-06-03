Более 6500 украинцев выехали в США по программе "Единение ради Украины"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на CBS News. Американский телеканал получил данные Департамента внутренней безопасности США (DHS).
Заявки на прием украинцев, перемещенных из-за войны, подали более 45 тысяч американцев, которым нужно было взять на себя финансовые обязательства за содержание приглашенных из Украины. Это - самая масштабная за последние десятилетия программа частного спонсорства США для беженцев.
Как сообщили в офисе Департамента внутренней безопасности США, представители иммиграционной службы США также разрешили прибыть в Америку еще 27 тысячам украинцев, приглашенных американскими спонсорами.
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21 апреля 2022 года Соединенные Штаты объявили программу помощи, которая является выполнением обязательства президента США Джозефа Байдена о приеме украинцев, спасающихся от российского вторжения. "Единение ради Украины" и другие программы позволяют принять до 100 тысяч граждан Украины в США и ближайших членов их семей. На момент подачи заявки они должны находиться вне Соединенных Штатов.
Согласно программе, они могут приехать в США и временно оставаться в стране в течение двух лет действия программы. Украинцы, участвующие в процессе "Единения ради Украины", должны иметь спонсора в США, который соглашается оказывать им финансовую поддержку на время пребывания в стране.
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Программа "Единение для Украины" начала действовать 25 апреля, а количество заявок и одобренных приглашений указывает на то, что программа "Единение ради Украины" может быстро стать величайшей официальной инициативой частного спонсорства беженцев в истории США, свидетельствуют данные DHS.